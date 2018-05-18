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Instagram запустил функцию репостов

13:35, 18 мая, 2018
Александра Бобрович
13:35, 18 мая, 2018
Александра Бобрович
74
0
#Hi-Tech\n#социальные сети\n#Instagram\n#мобильные приложения\n#обновления
Фото: pixabay.com
74
0

Пользователи социальной сети могут поделиться фотографиями и видеозаписями друг друга через Stories.

Калифорния. США. Instagram запустил функцию репостов. Как сообщает портал TechCrunch, поделиться фотографиями и видеозаписями друг друга пользователи могут через Stories.  

Для того чтобы репостнуть запись, в социальной сети нужно нажать на значок самолетика. Он находится под постом. Затем выбрать вариант: «Добавить публикацию в вашу историю». При этом к репосту можно добавить комментарии, стикеры, хештеги или геолокацию.  

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Отмечается, что разработчики Instagram также подумали о тех, кто не хочет, чтобы их записи репостили. Отключить новую функцию можно в настройках приложения, нажав на поле «Разрешить перепосты».

13:35, 18 мая, 2018
Александра Бобрович
74
0
#Hi-Tech\n#социальные сети\n#Instagram\n#мобильные приложения\n#обновления

 

 

 


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