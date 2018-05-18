Пользователи социальной сети могут поделиться фотографиями и видеозаписями друг друга через Stories.

Калифорния. США. Instagram запустил функцию репостов. Как сообщает портал TechCrunch, поделиться фотографиями и видеозаписями друг друга пользователи могут через Stories.

Для того чтобы репостнуть запись, в социальной сети нужно нажать на значок самолетика. Он находится под постом. Затем выбрать вариант: «Добавить публикацию в вашу историю». При этом к репосту можно добавить комментарии, стикеры, хештеги или геолокацию.

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Отмечается, что разработчики Instagram также подумали о тех, кто не хочет, чтобы их записи репостили. Отключить новую функцию можно в настройках приложения, нажав на поле «Разрешить перепосты».