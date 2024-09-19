Россиян предупредили о фальшивых сайтах по продаже iPhone 16

Москва. В России активизировались мошенники, эксплуатирующие интерес к новинкам рынка смартфонов. В сети резко выросло количество сайтов, предлагающих купить с большими скидками недавно поступивший в продажу iPhone 16, пишут «Известия».

По данным издания, с 1 по 8 сентября эксперты платформы BI.ZONE Brand Protection выявили 7 регистраций подобных страниц. Но всего за неделю после презентации нового изделия компании Apple 9 сентября их число увеличилось до 170, то есть в 24 раза. А к 19 сентября таких порталов было уже в 28 раз больше, а именно – 197. Отмечается, что в их именах фигурирует слово iPhone.

Руководитель компании Дмитрий Кирюшкин рекомендовал россиянам не передавать на сайты, предлагающие айфоны по ценам ниже рыночных, пароли, номера банковских карт и паспортные данные.

Эксперты «Лаборатории Касперского» добавили, что мошенники часто используют фальшивое предложение сделать предзаказ iPhone 16 со скидкой почти 40%. Если доверчивый пользователь нажмет на кнопку «добавить в корзину» или «купить», то сформируется поддельный счет. «Клюнувшему» на уловку покупателю предложат указать свои платежные данные и информацию для доставки. Однако вместо вожделенного iPhone 16 жертва мошенников лишится денег и персональных данных.