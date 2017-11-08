В США автомобили-беспилотники начали ездить по дорогам общего пользования

Представители компании-разработчика сидят в них на задних креслах.

Финикс. США. В американском городе Финикс, штат Аризона, автомобили без водителей начали движение по дорогам общего пользования. Как пишут «Известия», машины испытывает компания-разработчик Waymo.

Для тестирования выделена территория в городе площадью около 258 кв. км. Позднее в компьютеры автомобилей планируют добавить дополнительные карты окрестностей Финикса.

Отмечается, что в течение некоторого времени в салоне таких машин будет находиться сотрудник Waymo. Однако он будет сидеть не на водительском месте, а на одном из задних кресел.

Добавим, в американском Питтсбурге компания Uber проводит сейчас испытания беспилотных такси.