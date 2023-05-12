Обезьянью оспу лишили статуса международной чрезвычайной ситуации

Женева. Швейцария. Угроза человечеству со стороны обезьяньей оспы была преувеличена, инфекцию не следует считать международной чрезвычайной ситуацией. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает «МИР 24» со ссылкой на ABC News.

Отмечается, что вспышка заболевания идет на убыль, за последние 3 месяца число новых заражений снизилось на 90%. В связи с этим ситуация «не вызывает острой озабоченности», пояснили в ВОЗ.

Напомним, оспа обезьян начала активно распространяться в Америке и Европе в 2022 году. Инфицированных выявили более чем в 100 странах. Было установлено более 87 тыс. случаев заболевания, 140 заразившихся скончались. В июле глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.