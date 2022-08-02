Власти Калифорнии и Иллинойса объявили режим ЧС из-за обезьяньей оспы

Ранее такую же меру ввели в Нью-Йорке.
Сакраменто. США. Из-за распространения оспы обезьян губернаторы двух американских штатов, Калифорнии и Иллинойса, ввели режим чрезвычайной ситуации. Ранее так же поступил мэр Нью-Йорка, сообщает телеканал «360 градусов».
Как отметил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, штат получил более 61 тысячи доз вакцины от нового заболевания.
Ранее сообщалось, что с этим медикаментом в США имеются проблемы.
Напомним, по данным на 26 июля в США было выявлено 3 487 случаев заражения оспой обезьян. По количеству заболевших лидировали штаты Нью-Йорк (990), Калифорния (356), а также Иллинойс (344).
В конце июля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку данной болезни чрезвычайной ситуацией в мировом масштабе.
Единственный до сих пор случай завоза обезьяньей оспы в Россию был отмечен недавно в Санкт-Петербурге.