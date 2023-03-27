Медики Израиля пригрозили массовой забастовкой из-за судебной реформы

Тель-Авив. Израиль. Больницы Израиля могут закрыться с 28 марта. Медицинский профсоюз страны пригрозил начать забастовку из-за несогласия с принимаемой властями судебной реформой, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Haaretz.

«Профсоюз врачей Израиля объявляет о заморозке системы здравоохранения со вторника до объявления пересмотра судебной реформы», — говорится в статье.

Стачку готова объявить также Всеобщая федерация профсоюзов Израиля, заявил ее лидер Арнон Бар-Давид. Данная организация объединяет большинство профессиональных объединений страны.

Выдвинутый правительством проект судебной реформы ограничивает полномочия Верховного суда Израиля, а также позволяет властям контролировать назначение судей. Обсуждение документа привело к массовым протестам в стране. Акции длятся уже неделю. 26 марта в демонстрациях приняли участие более 600 тыс. жителей. Недовольство протестующих вызвала также отставка высказавшегося против реформы министра обороны Израиля Йоава Галанта.

На фоне массовых выступлений граждан премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил 27 марта о намерении приостановить судебную реформу.

Между тем протесты против пенсионной реформы не утихают во Франции. А в Германии 27 марта объявили забастовку транспортники, добивающиеся более чем 10-процентного повышения зарплат на фоне всплеска инфляции.