Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид В Государственном цирке Удмуртии проходит фестиваль клоунов Лонгрид Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид

Медики Израиля пригрозили массовой забастовкой из-за судебной реформы

14:44, 27 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Медики Израиля пригрозили массовой забастовкой из-за судебной реформы
14:44, 27 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
85
0
#Израиль\n#здравоохранение\n#медицина\n#врачи\n#политика\n#реформы\n#суды\n#акции протеста\n#забастовка
Фото: pxhere.com
85
0

Власти страны собираются урезать полномочия Верховного суда и взять под контроль назначение судей.

Тель-Авив. Израиль. Больницы Израиля могут закрыться с 28 марта. Медицинский профсоюз страны пригрозил начать забастовку из-за несогласия с принимаемой властями судебной реформой, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Haaretz.

«Профсоюз врачей Израиля объявляет о заморозке системы здравоохранения со вторника до объявления пересмотра судебной реформы», — говорится в статье.

Стачку готова объявить также Всеобщая федерация профсоюзов Израиля, заявил ее лидер Арнон Бар-Давид. Данная организация объединяет большинство профессиональных объединений страны. 

Выдвинутый правительством проект судебной реформы ограничивает полномочия Верховного суда Израиля, а также позволяет властям контролировать назначение судей. Обсуждение документа привело к массовым протестам в стране. Акции длятся уже неделю. 26 марта в демонстрациях приняли участие более 600 тыс. жителей. Недовольство протестующих вызвала также отставка высказавшегося против реформы министра обороны Израиля Йоава Галанта. 

На фоне массовых выступлений граждан премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил 27 марта о намерении приостановить судебную реформу. 

Между тем протесты против пенсионной реформы не утихают во Франции. А в Германии 27 марта объявили забастовку транспортники, добивающиеся более чем 10-процентного повышения зарплат на фоне всплеска инфляции.

14:44, 27 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
85
0
#Израиль\n#здравоохранение\n#медицина\n#врачи\n#политика\n#реформы\n#суды\n#акции протеста\n#забастовка