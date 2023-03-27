Транспортники Германии устроили «мегазабастовку»

Берлин. Германия. Профсоюзы работников транспорта Германии объявили «мегастрайк» — массовую отраслевую забастовку. Она стартовала с полуночи 27 марта и продлится сутки, пишет «Российская газета» со ссылкой на AFP.

В стачке участвуют сотрудники аэропортов, железных дорог, общественного транспорта, компаний в сфере морских грузоперевозок, водители большегрузов.

Отмечается, что с начала года в Германии к стачкам уже прибегали сотрудники школ и больниц, а также почтальоны. Немцы недовольны продолжающимся много месяцев ростом цен и инфляцией, которая в феврале достигла 8,7%.

Главным требованием объявленной «мегазабастовки» профсоюзы транспортников назвали повышение зарплаты более чем на 10%. В то же время работодатели в лице федеральных ведомств, муниципалитетов и государственных компаний готовы предложить вдвое меньшую индексацию плюс разовые выплаты в 1000 и 1500 евро.

Между тем из-за действий профсоюзов Германии грозит транспортный коллапс. 27 марта полностью прекратит работу железнодорожная компания Deutsche Bahn, что приведет к значительным перебоям в сообщении между немецкими городами.

Напомним, ранее массовые забастовки и демонстрации охватили Францию. Жители страны недовольны проводимой властями пенсионной реформой.