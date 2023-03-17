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Из-за неизвестной инфекции в Танзании умерло пять человек

17:45, 17 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Из-за неизвестной инфекции в Танзании умерло пять человек
17:45, 17 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
169
0
#Танзания\n#гибель людей\n#инфекция
Фото: unsplash.com ( Steward Masweneng)
169
0

Правительство страны принимает меры к нераспространению болезни.

Додома. Танзания. В Танзании из-за неизвестной инфекции умерло пять человек. Об этом предаёт RT со ссылкой на африканское издание Mwananchi.

«Министерство здравоохранения объявило о вспышке неизвестного заболевания в двух деревнях района Букоба в регионе Кагера в Танзании, где пять человек скончались, а двое остаются в больнице», — говорится в сообщении газеты.

Главный санитарный врач страны профессор Тумаини Нагу отметил, что заболевание зафиксировано в деревнях Булинда и Бутайибега. У больных были симптомы лихорадки, рвоты, кровотечений в различных частях тела и почечной недостаточности.

Сейчас правительство Танзании продолжает внимательно следить за тенденцией заболевания у госпитализированных и принимает необходимые меры, чтобы оно не распространилось.

17:45, 17 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
169
0
#Танзания\n#гибель людей\n#инфекция