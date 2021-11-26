Меры по противодействию новому штамму COVID-19 из Южной Африки обсудит ВОЗ

Данная разновидность мутирует чаще других и могла зародиться у больного СПИДом, отмечают эксперты.



Женева. Швейцария. Экстренное совещание из-за обнаружения нового потенциально опасного штамма COVID-19 проведет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Специалисты со всего мира обсудят проблему 26 ноября, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

Новая разновидность получила название B.1.1.529. Ее выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Из-за повышенной способности к мутациям, данный штамм может оказаться опаснее всех предыдущих, отмечают медики.

Добавим, по одной из версий, новый штамм коронавируса зародился в организме человека, зараженного ВИЧ-инфекцией.