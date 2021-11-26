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Меры по противодействию новому штамму COVID-19 из Южной Африки обсудит ВОЗ

16:11, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Меры по противодействию новому штамму COVID-19 из Южной Африки обсудит ВОЗ
16:11, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
141
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#ВОЗ\n#Швейцария\n#ЮАР\n#здоровье\n#медицина\n#наука\n#ученые\n#опасность\n#СПИД\n#коронавирус\n#исследования
Фото: vk.com/rt_russian
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Данная разновидность мутирует чаще других и могла зародиться у больного СПИДом, отмечают эксперты.

Женева. Швейцария. Экстренное совещание из-за обнаружения нового потенциально опасного штамма COVID-19 проведет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Специалисты со всего мира обсудят проблему 26 ноября, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

Новая разновидность получила название B.1.1.529. Ее выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Из-за повышенной способности к мутациям, данный штамм может оказаться опаснее всех предыдущих, отмечают медики.

Добавим, по одной из версий, новый штамм коронавируса зародился в организме человека, зараженного ВИЧ-инфекцией.

 

16:11, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
141
0
#ВОЗ\n#Швейцария\n#ЮАР\n#здоровье\n#медицина\n#наука\n#ученые\n#опасность\n#СПИД\n#коронавирус\n#исследования
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