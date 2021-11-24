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Летучие мыши из Великобритании оказались носителями близкого родственника коронавируса SARS-CoV-2

12:40, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Летучие мыши из Великобритании оказались носителями близкого родственника коронавируса SARS-CoV-2
12:40, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#Великобритания\n#Болгария\n#врачи\n#ученые\n#наука\n#медицина\n#биология\n#здоровье\n#коронавирус\n#животные\n#исследования
Фото: pixabay.com
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Он может оказаться опасен при скрещивании с разновидностями, вызвавшими пандемию среди людей.

Лондон. Великобритания. Британские микробиологи обнаружили у местных летучих мышей потенциально опасную разновидность коронавируса. Как пишет со ссылкой на Phys.org «Интерфакс», он является родственным тому, который вызвал нынешнюю пандемию.

Ученые назвали свою находку RhGB01. Он встречается в организмах малых подковоносов и относится к сарбековирусам. Указанная подгруппа коронавирусов вызвала вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. К ней же относится возбудитель COVID-19 (SARS-CoV-2).

Также оказалось, что сарбековирус, подобный британскому, в 2008 году находили у летучих мышей из Болгарии.

По словам профессора Эндрю Каннингема из Лондонского зоологического общества, нынешняя находка микробиологов сама по себе не может проникнуть в человеческий организм. У нее нет приспособлений для крепления к клеткам.

В то же время ученый не исключает вероятность скрещивания RhGB01 с SARS-CoV-2. Это возможно при заболевании летучей мыши. Тогда в ее организме может возникнуть новый коронавирус, представляющий угрозу для человека.

Кроме того, в исследовании отмечается, что в мире существует около 1400 видов летучих мышей, это примерно 20% всех известных науке млекопитающих.

12:40, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
150
0
#Великобритания\n#Болгария\n#врачи\n#ученые\n#наука\n#медицина\n#биология\n#здоровье\n#коронавирус\n#животные\n#исследования
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