Массовое заражение COVID-19 произошло на флагмане британского флота Queen Elizabeth

Во время похода заболели около 100 моряков.



Лондон. Великобритания. Вспышка коронавируса произошла на авианосце Queen Elizabeth («Королева Елизавета») - флагманском корабле ВМС Великобритании. Заразились около 100 моряков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что заболевшие есть и на других кораблях авианосной ударной группы.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, ситуация находится под контролем. Также он заверил, что весь личный состав авианосца привили двумя компонентами вакцины. Моряки носят маски и соблюдают социальную дистанцию, добавил министр.

Заражение части экипажа не помешает выполнению оперативных задач авианосной ударной группы. Сейчас «Королева Елизавета» находится в акватории Индийского океана. В планах группы – посещение Японии. Сам поход стартовал в мае, он должен занять 28 недель.

Добавим, на борту авианосца размещены 8 британских истребителей F35B и 10 таких же самолетов ВВС США. Queen Elizabeth сопровождают 6 кораблей британского флота, 1 субмарина и 14 вертолетов. Всего на бортах авианосной ударной группы находится 3,7 тыс. человек., включая роту британской морской пехоты.