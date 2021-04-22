В Мексике и Польше обнаружены поддельные вакцины от COVID-19

В мексиканской клинике бесполезную прививку ставили за 1 тыс. долларов.

Поддельные версии вакцины против коронавируса компании Pfizer выявлены в Мексике и Польше, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, около 80 человек в клинике в Мексике получили поддельную вакцину по цене около 1 тыс. долларов за дозу. Флаконы, найденные в больнице, имели поддельную маркировку.

WSJ пишет, что в обнаруженных в Польше флаконах с поддельной вакциной, вероятно, находилось средство против морщин. Польские власти заявили, что никто в стране не получил контрафактный препарат.

Флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследования. Компания Pfizer подтвердила, что они являются подделкой.