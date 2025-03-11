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С 1 июля в Удмуртии заработает механизм для исключения торговли просроченными лекарствами

15:21, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
С 1 июля в Удмуртии заработает механизм для исключения торговли просроченными лекарствами
15:21, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
99
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#лекарства
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Правила работы механизма утверждены постановлением правительства РФ.

Ижевск. Удмуртия. С 1 июня 2025 года в России вступит в силу новый механизм, «отсекающий» торговлю фальсифицированными или просроченными лекарствами. Он также заработает и в Удмуртии. Постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Сейчас в России работает система отслеживания оборота лекарств, позволяющая отслеживать их ввод и вывод из оборота. До июня 2025 года систему синхронизируют с кассовыми аппаратами аптек. Это позволит в режиме реального времени блокировать продажу фармпродукции с истекшим сроком годности, а также тех, чей оборот приостановлен или полностью прекращен.

Перед началом продаж сотрудники аптек будут обязаны проверять в системе коды идентификации и глобальные номера лекарств. Это дополнительно предотвратит реализацию контрафактной продукции.

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15:21, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лекарства