Ижевск. Удмуртия. С 1 июня 2025 года в России вступит в силу новый механизм, «отсекающий» торговлю фальсифицированными или просроченными лекарствами. Он также заработает и в Удмуртии. Постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Сейчас в России работает система отслеживания оборота лекарств, позволяющая отслеживать их ввод и вывод из оборота. До июня 2025 года систему синхронизируют с кассовыми аппаратами аптек. Это позволит в режиме реального времени блокировать продажу фармпродукции с истекшим сроком годности, а также тех, чей оборот приостановлен или полностью прекращен.

Перед началом продаж сотрудники аптек будут обязаны проверять в системе коды идентификации и глобальные номера лекарств. Это дополнительно предотвратит реализацию контрафактной продукции.