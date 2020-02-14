Ученые предположили, что коронавирус может существовать вне организма 9 дней

Его активности способствуют комнатная температура и высокая влажность.



Берлин. Германия. Немецкие ученые изучили исследования ближайших «родственников» коронавируса на выживаемость вне организма. Ранее их выдерживали на различных поверхностях, к которым люди прикасаются в быту, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на издание Science Alert.

Результаты оказались неутешительны. Близкие к коронавирусу COVID-19 формы жизни (коронавирус атипичной пневмонии, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома) способны существовать при комнатной температуре сами по себе от 4 до 9 дней, в зависимости от материала, на котором оказались (алюминий, дерево, бумага, пластик, стекло).

Сохранению активности коронавируса способствует высокая влажность воздуха. В связи с этим ученые рекомендовали обрабатывать поверхности помещений, где находились больные, растворами перекиси водорода или спирта.