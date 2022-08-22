В BBC прокомментировали исчезновение своей продукции с российских стриминговых платформ

Бристоль. Великобритания. Сериалы BBC заблокированы в российских онлайн-кинотеатров по причине отзыва лицензии для зрителей из нашей страны. Об этом заявили в студии BBC, пишет Лента.ру со ссылкой на РБК.

«Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей», — приводит агентство фразу из сообщения представителей британской киностудии.

Отмечается, что для просмотра стали недоступны «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», а также ряд других сериалов производства BBC. В то же время в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» до сих пор можно посмотреть такие многосерийные фильмы, как «Убивая Еву», «Доктор Кто», «Пустая корона», «Мерлин» и «Тюдоры».

Кстати, в последнее время из архивов сервиса «Кинопоиск» и российских онлайн-кинотеатров начали пропадать зарубежные фильмы и сериалы, снятые не BBC. Среди них — сериалы «Друзья», «Клон», ленты «Властелин колец» и «Маска».