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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Лондоне начали судить бывшего федерального инспектора по Удмуртии Дмитрия Овсянникова

12:19, 19 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Лондоне начали судить бывшего федерального инспектора по Удмуртии Дмитрия Овсянникова
12:19, 19 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
153
0
#Лондон\n#санкции\n#суды\n#Дмитрий Овсянников
Источник фото: Kremlin.ru
153
0

Он подозревается в отмывании средств и нарушении санкционного режима.

Лондон. В Великобритании начался суд над бывшим федеральным инспектором по Удмуртии и экс-губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым. Об этом сообщает «Лента.ру».

Напомним, его задержали в январе 2024 года по подозрению в отмывании денег и нарушении санкционного режима.

Отмечается, что, помимо Дмитрия Овсянников, фигурантами дела стали его жена и брат. Никто из них пока не признал свою вину.

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12:19, 19 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
153
0
#Лондон\n#санкции\n#суды\n#Дмитрий Овсянников