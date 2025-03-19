Лондон. В Великобритании начался суд над бывшим федеральным инспектором по Удмуртии и экс-губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым. Об этом сообщает «Лента.ру».

Напомним, его задержали в январе 2024 года по подозрению в отмывании денег и нарушении санкционного режима.

Отмечается, что, помимо Дмитрия Овсянников, фигурантами дела стали его жена и брат. Никто из них пока не признал свою вину.