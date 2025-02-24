Ижевск. Удмуртия. Владелец ижевской компании «ZALA AERO» Александр Захаров включён в санкционный список Европейского союза в рамках 16-го пакета ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в 16-й пакет санкций ЕС включены 48 физических и 35 юридических лиц. В частности, под ограничения Евросоюза попал председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин (в группу входит завод «Ижсталь»), а также Александр Захаров, владелец компании «ZALA AERO», имеющей производство дронов в Ижевске.

Александр Захаров в ноябре 2023 года попал в санкционный список США, а на Украине в отношении него завели уголовное дело по статье о «Пособничестве в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц» (часть 2 статьи 437 УК Украины).

В 2024 году Александру Захарову присвоили звание «Почётный гражданин Ижевска».