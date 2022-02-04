Amazon показала поклонникам «Властелина колец» руки героев фэнтези-сериала

Лондон. Великобритания. Любители киноадаптаций произведений Дж. Р.Р. Толкиена получили возможность оценить, как выглядят руки персонажей сериала «Властелин колец: Кольца власти». Больше 20 постеров с этими частями тела выложила в сеть компания Amazon Prime Video, пишет «Российская газета».

По рукам и одежде знатоки фэнтези могут строить теперь свои предположения о том, как будут выглядеть эльфы, гномы и люди из готовящейся к показу эпопеи.

Напомним, первую серию покажут 2 сентября 2021 года. Действие происходит в так называемую Вторую эпоху Средиземья, предшествовавшую Войне кольца. Зрители увидят ключевые события того периода: создание колец Всевластья, возвышение предводителя сил зла Саурона, расцвет королевства Нуменор и историю последнего союза людей и эльфов.

Ранее создатели сериала определились с его названием и запустили видеоролик о том, как были выкованы магические кольца, призванные поработить народы Средиземья.