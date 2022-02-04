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Amazon показала поклонникам «Властелина колец» руки героев фэнтези-сериала

13:37, 04 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Amazon показала поклонникам «Властелина колец» руки героев фэнтези-сериала
13:37, 04 февраля, 2022
Евгений Кандаков
397
0
#кино\n#культура\n#кинематограф\n#фильмы\n#сериалы\n#Толкиен\n#Властелин колец
Фото: twitter.com/Uber_Kryptonian
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Премьера эпопеи ожидается в сентябре 2022 года.

Лондон. Великобритания. Любители киноадаптаций произведений Дж. Р.Р. Толкиена получили возможность оценить, как выглядят руки персонажей сериала «Властелин колец: Кольца власти». Больше 20 постеров с этими частями тела выложила в сеть компания Amazon Prime Video, пишет «Российская газета».

По рукам и одежде знатоки фэнтези могут строить теперь свои предположения о том, как будут выглядеть эльфы, гномы и люди из готовящейся к показу эпопеи.

Напомним, первую серию покажут 2 сентября 2021 года. Действие происходит в так называемую Вторую эпоху Средиземья, предшествовавшую Войне кольца. Зрители увидят ключевые события того периода: создание колец Всевластья, возвышение предводителя сил зла Саурона, расцвет королевства Нуменор и историю последнего союза людей и эльфов.

Ранее создатели сериала определились с его названием и запустили видеоролик о том, как были выкованы магические кольца, призванные поработить народы Средиземья.

13:37, 04 февраля, 2022
Евгений Кандаков
397
0
#кино\n#культура\n#кинематограф\n#фильмы\n#сериалы\n#Толкиен\n#Властелин колец