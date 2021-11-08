Вин Дизель публично пригласил Дуэйна Джонсона вернуться в «Форсаж»

Актеры поссорились на съемках 8-й серии франшизы.

Лос-Анджелес. США. Дуэйн Скала Джонсон может помириться с Вином Дизелем и вернуться во франшизу «Форсаж». На это надеется сам Вин Дизель, попросивший своего коллегу позабыть о ссоре, сообщает телеканал «360 градусов».

На своей странице в Instagram актер назвал Дуэйна «братишкой» и пригласил его на съемочную площадку.

«Время пришло. Мир ждет финала в «Форсаже 10». <…> Я поклялся, что мы покажем лучший финал! Я говорю это из любви», — написал Вин Дизель.

Отмечается, что закончить франшизу достойно Вин Дизель обещал погибшему в автокатастрофе в 2013 году актеру Полу Уокеру.

Исполнители ролей Доминика Торетто и Люка Хоббса рассорились на съемках восьмой части «Форсажа», что привело к уходу Дуэйна из проекта. По данным СМИ, Джонсона оскорбило отношение Дизеля к съемочной группе. Сам Дизель впоследствии уверял, что хамил коллегам с целью раздразнить напарника и заставить его играть с более высокой отдачей.