Наталия Орейро в кокошнике передала привет россиянам

Звезда «Дикого ангела» назвала Россию второй родиной.

Буэнос-Айрес. Аргентина. Наталия Орейро передала привет россиянам в кокошнике. Звезда аргентинских сериалов обратилась к поклонникам по случаю Дня России. Видео размещено на странице посольства России в Аргентине в Twitter.

«Россия для меня - тоже Родина! Я Вас люблю!» - темпераментно высказалась Орейро. Видео для почитателей Наталия записала в красном кокошнике.

Уругвайская актриса и певица стала популярна в России после выхода сериала «Дикий ангел», где сыграла главную роль. Орейро часто приезжает в Москву с концертами и даже записала песню на русском языке для Чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году

В 2016 года Наталия подала заявление на получение российского гражданства, а в 2021 году на русском языке спела песню о конце пандемии.