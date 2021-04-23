Солист Rammstein спел «Любимый город»

Тилль Линдеманн исполнил легендарный советский хит на русском языке.

ФРГ. Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город» на русском языке. Композиция 22 апреля была опубликована в YouTube, сообщают «Известия».

Как комментирует издание, фанаты Линдеманна в социальных сетях выдвинули версию, что композиция станет саундтреком новой картины режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев», которая будет посвящена подвигу летчика-истребителя Михаила Девятаева в годы Великой Отечественной войны.

Бекмамбетов рассказал, что Линдеманн сам пришел к нему с предложением записать песню, однако информацию о том, что композиция войдет в фильм, не прокомментировал.

Песня «Любимый город» родилась в далеком 1939 году. Поэт и военный корреспондент Евгений Долматовский был приглашен в Киев для написания песни к новому кинофильму «Истребители». Автором музыки стал Никита Богословский, а первое исполнение принадлежит Марку Бернесу, сыгравшему в «Истребителях» главную роль.

Комментарии в YouTube к «Любимому городу» в исполнении Тилля Линдеманна отключены.