Фильмы без этнических меньшинств, ЛГБТ и инвалидов не получат «Оскаров»

Квоты на присутствие данных категорий населения среди персонажей войдут в силу с 2024 года.



Лос-Анджелес. США. Американская киноакадемия изменила правила присуждения премий «Оскар». В частности, вводятся квоты на присутствие в фильмах персонажей из числа расовых и этнических меньшинств, геев и людей с ограниченными возможностями, пишет РБК.

Чтобы лента могла рассчитывать на награду в номинации «Лучший фильм», выдвинуто 4 стандарта.

Как минимум один из главных героев или героев второго плана на экране должен быть темнокожим, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем иной этнической группы, помимо белокожих европейцев.

Не менее 30% актерского состава фильма должно быть представлено женщинами, представителями не белокожих этносов, людьми с нетрадиционной половой ориентацией или ограниченными возможностями.

Основная тема картины должна касаться проблем, свойственных перечисленным выше категориям населения.

Кроме того, указанные выше категории лиц обязательно должны присутствовать среди стажеров, дистрибьютеров, руководителей рекламной кампании фильма.

Перечисленные требования начнут действовать с 96-й церемонии вручения «Оскаров» в 2024 году. Чтобы номинироваться на премию «Лучший фильм» лента должна будет соответствовать как минимум двум из четырех стандартов. Остальные номинации «Оскара» останутся свободными от них.

В сообщении о введении стандартов говорится, что они разработаны, чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, идущей в кино. Также авторы сослались на аналогичный опыт Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).