Эмбер Херд назвала Джонни Деппа организатором ее травли в соцсетях

Пара развелась в 2017 году, прожив вместе год с небольшим.



Лос-Анджелес. США. В организации травли в соцсетях обвинила Джонни Деппа его бывшая жена, американская актриса Эмбер Херд. Об этом сообщает телеканал РенТВ со ссылкой на западные СМИ.

По словам Херд, звезда «Пиратов Карибского моря» пытался испортить ей репутацию и разрушить жизнь с помощью интернет-троллей и фейковых страниц. Также актриса считает, что Депп причастен к подаче двух петиций с требованием, чтобы ее отстранили от съемок в фильме «Аквамен» и лишили рекламного контракта с компанией L'Oreal.

Ссылаясь на это, Херд обратилась в суд с требованием отклонить иск, поданный против нее бывшим супругом, и взыскать с него компенсацию в размере вдвое больше того, что требует с нее Депп.

Суд Вирджинии рассмотрит дело в конце этого года. Сам Джонни Депп сейчас снимается в фильме «Фантастические твари-3».

Свадьба Джонни Деппа и Эмбер Херд состоялась в 2015 году. Ради новой пассии актер расстался с матерью двоих его детей, певицей Ванессой Паради. Однако год спустя пара начала бракоразводный процесс, который завершился в январе 2017 года. При этом Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. В ответ он подал на нее иск о клевете.