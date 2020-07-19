В Шанхае дети разбили замок из стекла стоимостью 65 тыс долларов

Экспонат состоял из 30 тыс. деталей.

Шанхай. Китай. В Шанхайском музее стекла играющие дети случайно разбили крупнейший замок из стекла. Об этом сообщает телеканал «НТВ».

Двое детей играли вокруг экспоната, созданного Мигелем Аррибасом. Они проникли за ограждение и повредили замок: разрушен шпиль и несколько деталей.



На работу было потрачено 500 часов и 30 тысяч деталей. Для изготовления шпилей использовалось 24-кратное золото. Стоимость замка оценивалась в 65 тыс. рублей.

Сам Аррибас из-за ограничений, связанных с коронавирусом, не может приехать в Шанхай, чтобы восстановить разрушенный экспонат.