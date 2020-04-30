Ужас-ужас: названы 30 лучших хоррор-фильмов за всю историю кино

Первое и последнее место в списке заняли картины Хичкока.



Москва. Телеканал «Настоящее страшное кино» («НСТ») опубликовал список лучших фильмов ужасов. Как пишет «Российская газета», первое и последнее место в нем заняли ленты Альфреда Хичкока.

Так, эталонным «ужастиком» составители назвали хичкоковский фильм «Психо» 1960 года. Его же хоррор «Птицы» оказался на последней, тридцатой позиции.

На втором месте – «Чужой» Ридли Скотта (1979 год). Третье место авторы рейтинга отдали «Ребенку Розмари» Романа Полански (1968). На четвертую позицию составители поместили «Нечто» Джона Карпентера (1982 год). Пятым по значимости фильмом ужасов названо «Сияние» Стэнли Кубрика (1980 год).

Топовые места рейтинга заняли также «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина (1973 год), «Ночь живых мертвецов» Джорджа А. Ромеро (1968 год) и «Челюсти» Стивена Спилберга (1975 год).

При составлении рейтинга телеканал «НСТ» опирался на оценки агрегаторов Rotten Tomatoes, IMDb и Metacritic, ресурсов Thrillist, Empire Online, Indiewire, Фильм Про и «Кинопоиск», а также на мнение собственных редакторов.