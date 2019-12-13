Тарантино решил снять «Убить Билла-3»

Режиссер пообещал, что продолжение культовой истории не будет похоже на первые два фильма.

Лос-Анджелес. США. Съемки третьей части культовой картины «Убить Билла» анонсировал Квентин Тарантино. Своими творческими замыслами режиссер поделился в эфире радиошоу Andy Cohen Live, сообщает телеканал «360 градусов».

В частности, Тарантино признался, что идея продолжения пришла к нему во время обеда с Умой Турман в японском ресторане. При этом он пообещал, что «Убить Билла-3» не будет похож на предыдущие части. Режиссер даже раскрыл одну подробность сюжета будущего фильма.

«Невеста боролась долго и упорно. У меня есть идея, которая может быть интересной», - рассказал Тарантино.

Однако зрителям, желающим увидеть сиквел, придется запастись терпением: съемки картины начнутся не раньше, чем через три года, уточнил режиссер.

Напомним, первая часть «Убить Билла» вышла на экраны в 2003 году, вторая - в 2004. Исполнителями главных ролей выступили Ума Турман и Дэвид Кэррадайн.