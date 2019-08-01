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В затопленном древнем городе Гераклионе в Египте нашли остатки храма

19:05, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
В затопленном древнем городе Гераклионе в Египте нашли остатки храма
19:05, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
53
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#Египет\n#храмы\n#археология\n#море
Фото: twitter.com/AntiquitiesOf
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Также здесь обнаружили золотые украшения и монеты.

Египет. Археологи-водолазы обнаружили остатки храма на месте затопленного древнего города Гераклион в Средиземном море близ Александрии в Египте. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету «Сада аль-баляд», здесь также нашли золотые украшения, монеты и части корабля.

Сообщается, что находки относятся к разным периодам истории: от III века до нашей эры до IV века нашей эры. Учёные считают, что Гераклион был построен примерно в VIII веке до нашей эры в прибрежной зоне Средиземного моря. Это был важный торговый центр и порт Древнего Египта вплоть до возведения Александрии в 331 году до нашей эры.

Город ушёл под воду примерно 1200 лет назад, в настоящее время остатки Гераклиона находятся под водой на разной глубине до 45 метров. Археологи обнаружили его в 2000 году, с тех пор место считается интереснейшим подводным музеем.

19:05, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
53
0
#Египет\n#храмы\n#археология\n#море

 

 

 


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