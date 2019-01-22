ABBA презентует две новые песни в конце 2019 года

В прошлом году группа объявила о воссоединении.



Швеция. Шведская группа ABBA выпустит новые песни во второй половине 2019 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Guardian.

Две композиции поклонники должны были услышать еще в начале года, однако Бенни Андерссон намекнул на возникшие «вопросы правого характера».

«Я очень горжусь обоими песнями. Одна из них звучит как поп-композиция из 1970-х, другая — вне времени», - сказал композитор и участник ABBA.

Вероятно, шведы запишут и третью совместную песню.

Напомним, артисты объявили о воссоединении группы в апреле 2018 года, однако давать «живые туры» отказались. Вместо людей фанаты увидят голограммы, изображающие участников коллектива в 1979 году.