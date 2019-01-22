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ABBA презентует две новые песни в конце 2019 года

18:10, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
18:10, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
62
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#музыка\n#песня\n#музыканты\n#артисты\n#группа
Фото: Flickr
62
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В прошлом году группа объявила о воссоединении.

Швеция. Шведская группа ABBA выпустит новые песни во второй половине 2019 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Guardian.

Две композиции поклонники должны были услышать еще в начале года, однако Бенни Андерссон намекнул на возникшие «вопросы правого характера».

 «Я очень горжусь обоими песнями. Одна из них звучит как поп-композиция из 1970-х, другая — вне времени», - сказал композитор и участник ABBA.

 Вероятно, шведы запишут и третью совместную песню.

 Напомним, артисты объявили о воссоединении группы в апреле 2018 года, однако давать «живые туры» отказались. Вместо людей фанаты увидят голограммы, изображающие участников коллектива в 1979 году.

18:10, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
62
0
#музыка\n#песня\n#музыканты\n#артисты\n#группа

 

 

 


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