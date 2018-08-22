Режиссер Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде

Причиной является «творческое расхождение».

Великобритания. Режиссер Дэнни Бойл покинул режиссерское кресло продолжения фильма о Джеймсе Бонде. Об этом говорится на официальной странице «агента 007» в Твиттере.

James Bond on Twitter Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25.

«Майкл Дж. Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крейг сегодня объявили, что из-за творческих разногласий Дэнни Бойл решил не участвовать в «Бонд 25», - говорится в сообщении.

Напомним, что мировая премьера фильма о секретном агенте запланирована на конец октября 2019 года.

Дэнни Бойл был режиссером таких фильмов, как «На игле», «127 часов», «Стив Джобс» и «Миллионер из трущоб».