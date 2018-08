Режиссер Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде

Великобритания. Режиссер Дэнни Бойл покинул режиссерское кресло продолжения фильма о Джеймсе Бонде. Об этом говорится на официальной странице «агента 007» в Твиттере.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25.