В Ватикане «невестам Христа» разрешили заниматься сексом

Согласно новым положениям, истинная любовь к богу не сводится к физической целостности.

Ватикан. Ватикан разрешил женщинам, которые решили служить Христу, не хранить девственность. Согласно документу, опубликованному на сайте Ватикана, девственность теперь не является необходимым условием для посвящения, пишет телеканал «360°».

В обоснование сказано, что любовь к богу не сводится к одной лишь невинности и целомудрию.

Отметим, что нововведение не отменяет запретов на брак и публичность.

«Невесты Христовы» - женщины, которые дали обет пожизненной девственности. При этом они ведут обычный образ жизни и не являются монахинями.