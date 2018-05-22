Бывший президент США спродюсирует для хостинга фильмы и сериалы, в том числе и документальные.

Вашингтон. США. Барак и Мишель Обама стали продюсерами на американском телеканале Netflix. Бывший президент США вместе с супругой подписал соглашение с руководством хостинга, пишет The New York Times.

В частности, Барак Обама спродюсирует для Netflix фильмы и сериалы. В том числе, художественные и документальные. Также в планах бывшего главы Белого дома и его супруги создать для канала различные спецпроекты.

В своей работе, отметил 44-й президент США, он хочет рассказать о тех проблемах, которые волновали его во время президентства.

«Одна из простых радостей времени на государственной службе заключалась в том, что ты встречаешь столько невероятных людей, и теперь стремишься рассказать об этом миру. <…> Вот почему мы с Мишель очень рады сотрудничать с Netflix. Мы надеемся открыть миру много талантливых, вдохновляющих и творческих голосов», - приводит его слова издание.

Напомним, Netflix – это американский телеканал, занимающийся производством фильмов и сериалов. В частности, сервис выпустил на экраны политическую драму «Карточный домик» и научно-фантастический сериал «Черное зеркало».