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Барак и Мишель Обама стали продюсерами на американском телеканале Netflix

12:07, 22 мая, 2018
Александра Бобрович
12:07, 22 мая, 2018
Александра Бобрович
218
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#США\n#Барак Обама\n#телевидение\n#фильмы\n#сериалы
Фото: twitter.com/BarackObama
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Бывший президент США спродюсирует для хостинга фильмы и сериалы, в том числе и документальные.

Вашингтон. США. Барак и Мишель Обама стали продюсерами на американском телеканале Netflix. Бывший президент США вместе с супругой подписал соглашение с руководством хостинга, пишет The New York Times.  

В частности, Барак Обама спродюсирует для Netflix фильмы и сериалы. В том числе, художественные и документальные. Также в планах бывшего главы Белого дома и его супруги создать для канала различные спецпроекты.  

В своей работе, отметил 44-й президент США, он хочет рассказать о тех проблемах, которые волновали его во время президентства.  

«Одна из простых радостей времени на государственной службе заключалась в том, что ты встречаешь столько невероятных людей, и теперь стремишься рассказать об этом миру. <…> Вот почему мы с Мишель очень рады сотрудничать с Netflix. Мы надеемся открыть миру много талантливых, вдохновляющих и творческих голосов», - приводит его слова издание.  

Напомним, Netflix – это американский телеканал, занимающийся производством фильмов и сериалов. В частности, сервис выпустил на экраны политическую драму «Карточный домик» и научно-фантастический сериал «Черное зеркало».

12:07, 22 мая, 2018
Александра Бобрович
218
0
#США\n#Барак Обама\n#телевидение\n#фильмы\n#сериалы

 

 

 


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