Хоррор «Сырое» стал лучшим фильмов ужасов 2017 года

Также в тройку лучших вошли фильмы «Прочь» Джордана Пила и «Гончие любви» Бена Янга.

Сан-Франциско. США. Журнал Rolling Stone опубликовал в сети топ-10 лучших фильмов ужасов 2017 года. Как пишет РБК, первое место заняла лента «Сырое» французского режиссера Джулии Карно.

По информации СМИ, фильм рассказывает о девушке, страдающей манией есть сырое мясо. В мировом прокате лента получила неплохие отзывы критиков, а также выдвигалась на соискание премии Каннского кинофестиваля. Отмечается, что в российский прокат фильм пока не выходил.

На втором месте оказалась картина Джордана Пила «Прочь», вышедшая на экраны в мае 2017 года. Лента рассказывает историю знакомства Криса Вашингтона с родителями своей девушки, оказавшимися убежденными расистами.

Третью строчку рейтинга занимает австралийский хоррор «Гончие любви», который также не выходил на российские экраны. Лента Бена Янга повествует о похищениях старшеклассниц в австралийском городе Перт в конце 1980-х.

В середине топ-10, по версии журнала, расположились такие фильмы как: Смертоносная земля», «Февраль», «Сплит», «Оно приходит ночью», «Дары смерти» и «Очень темные времена». Также в список лучших вошла лента Даррена Аронофски «Мама» с Дженнифер Лоуренс в главной роли.