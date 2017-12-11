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      Хоррор «Сырое» стал лучшим фильмов ужасов 2017 года

      16:42, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:42, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      298
      0
      #США\n#рейтинг\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф\n#Rolling Stones
      Фото: kinopoisk.ru
      298
      0

      Также в тройку лучших вошли фильмы «Прочь» Джордана Пила и «Гончие любви» Бена Янга.

      Сан-Франциско. США. Журнал Rolling Stone опубликовал в сети топ-10 лучших фильмов ужасов 2017 года. Как пишет РБК, первое место заняла лента «Сырое» французского режиссера Джулии Карно.  

      По информации СМИ, фильм рассказывает о девушке, страдающей манией есть сырое мясо. В мировом прокате лента получила неплохие отзывы критиков, а также выдвигалась на соискание премии Каннского кинофестиваля. Отмечается, что в российский прокат фильм пока не выходил.  

      На втором месте оказалась картина Джордана Пила «Прочь», вышедшая на экраны в мае 2017 года. Лента рассказывает историю знакомства Криса Вашингтона с родителями своей девушки, оказавшимися убежденными расистами.    

      Третью строчку рейтинга занимает австралийский хоррор «Гончие любви», который также не выходил на российские экраны. Лента  Бена Янга повествует о похищениях старшеклассниц в австралийском городе Перт в конце 1980-х.  

      В середине топ-10, по версии журнала, расположились такие фильмы как: Смертоносная земля», «Февраль», «Сплит», «Оно приходит ночью», «Дары смерти» и «Очень темные времена». Также в список лучших вошла лента Даррена Аронофски «Мама» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. 

      16:42, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      298
      0
      #США\n#рейтинг\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф\n#Rolling Stones

       

       

       

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