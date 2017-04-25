Британский певец Элтон Джон попал в реанимацию из-за «потенциально смертельной» инфекции

В результате он отменил все концерты в апреле и мае в США.

Лондон. Великобритания. Британский певец Элтон Джон серьезно заболел во время своего тура по Южной Америке, который завершился 10 апреля в Чили. В результате он два дня провел в реанимации из-за бактериальной инфекции, сообщает «РБК».

Пресс-секретарь певца Фрэну Кертис отметила, что такие инфекции редкие и «потенциально опасные».

Элтон Джон отменил апрельские и майские концерты в Лас-Вегасе и Калифорнии. На сцену певец вернется в начале июня.