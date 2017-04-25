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      Британский певец Элтон Джон попал в реанимацию из-за «потенциально смертельной» инфекции

      19:16, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:16, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      140
      0
      #Элтон Джон\n#концерты\n#заболевание\n#инфекция\n#больница
      Фото: commons.wikimedia.org
      140
      0

      В результате он отменил все концерты в апреле и мае в США.

      Лондон. Великобритания. Британский певец Элтон Джон серьезно заболел во время своего тура по Южной Америке, который завершился 10 апреля в Чили. В результате он два дня провел в реанимации из-за бактериальной инфекции, сообщает «РБК».

      Пресс-секретарь певца Фрэну Кертис отметила, что такие инфекции редкие и «потенциально опасные».

      Элтон Джон отменил апрельские и майские концерты в Лас-Вегасе и Калифорнии. На сцену певец вернется в начале июня.

      19:16, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      140
      0
      #Элтон Джон\n#концерты\n#заболевание\n#инфекция\n#больница
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