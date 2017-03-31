Warner Brothers выпустит женскую версию «Бэтмена»

Режиссером выступит Джосс Уидон, снявший «Мстителей».

Калифорния. США. Кинокомпания Warner Bros. и режиссер и сценарист Джосс Уидон снимут фильм «Бэтгерл» - женскую версию «Бэтмена». Имена исполнителей на главные роли пока не названы, но ожидается появление актеров из «Бэтмена», пишут «Народные Новости».

Впервые в кино Бэтгерл появилась в 1997 году в фильме «Бэтмэн и Робин» с Умой Турман, Арнольдом Шварценеггером и Джорджем Клуни. Роль Бэтгерл исполнила Алисия Сильверстоун.

Джосс Уидон снял «Баффи – истребительница вампиров», «Светлячок», «Офис», «Агенты «Щ.И.Т.», «Мстители» и другие фильмы и сериалы.