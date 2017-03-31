  • $ 56.38 ↓
  • € 60.6 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Warner Brothers выпустит женскую версию «Бэтмена»

      18:45, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      18:45, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      60
      0
      #фильм\n#герои\n#Бэтмэн
      Фото: Кадр из фильма «Бэтмен и Робин», 1997 год
      60
      0

      Режиссером выступит Джосс Уидон, снявший «Мстителей».

      Калифорния. США. Кинокомпания Warner Bros. и режиссер и сценарист Джосс Уидон снимут фильм «Бэтгерл» - женскую версию «Бэтмена». Имена исполнителей на главные роли пока не названы, но ожидается появление актеров из «Бэтмена», пишут «Народные Новости».

      Впервые в кино Бэтгерл появилась в 1997 году в фильме «Бэтмэн и Робин» с Умой Турман, Арнольдом Шварценеггером и Джорджем Клуни. Роль Бэтгерл исполнила Алисия Сильверстоун.

      Джосс Уидон снял «Баффи – истребительница вампиров», «Светлячок», «Офис», «Агенты «Щ.И.Т.», «Мстители» и другие фильмы и сериалы.

      18:45, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      60
      0
      #фильм\n#герои\n#Бэтмэн
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа