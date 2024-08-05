Падение биржевых индексов в Азии аукнулось в Европе

Берлин. Германия. На открытии торгов в Европе резко подешевели акции технологических корпораций США. Как пишет Коммерсантъ, в среднем падение на германской бирже Tradegate утром 5 августа составило 10–17%.

Больше всего потеряли в цене акции Nvidia: 17% от уровня закрытия торгов 2 августа. Напомним, в июне эта компания вырвалась на первое место в США по капитализации. Обвал Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet и Tesla составил 9–10%. В течение дня акции отыграли часть падения.

На фоне обвала американских акций просели ведущие европейские индексы: Stoxx 50 на 3%, Deutsche Boerse на 2,9%, CAC 40 — на 2,7%. Индекс Стамбульской биржи упал на 6,72% после открытия, торги были приостановлены.

Отмечается, что одним из факторов, ударивших по котировкам, стало снижение индексов на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона. Японский Nikkei откатился на 13,4%, TOPIX – на 10,6%, поставив антирекорд с 1987 года. Тайваньская биржа Taiex упала на 8,4%, южнокорейский индекс Kospi — на 8%.

Толчком к этим событиям послужило озвученное ранее решение ЦБ Японии поднять ключевую ставку с 0–0,1% до 0,25%, что стало вторым повышением с начала года. Укрепление иены к доллару может снизить прибыли японских компаний-экспортеров, что и вызвало распродажу их акций.

На ситуацию повлияла и отрицательная статистика американской экономики. В целом она растет, но индекс деловой активности в промышленности упал до самого низкого за 8 месяцев, а безработица выросла до самого высокого уровня с августа прошлого года.