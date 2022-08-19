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Афганистан пообещал расплатиться за топливо из России ценностями из своих недр

11:21, 19 августа, 2022
Евгений Кандаков
Афганистан пообещал расплатиться за топливо из России ценностями из своих недр
11:21, 19 августа, 2022
Евгений Кандаков
112
0
#Россия\n#нефть\n#продукты\n#недра\n#Афганистан
Фото: pxhere.com
112
0

Страна просит у Москвы 2 млн тонн нефтепродуктов.

Кабул. Афганистан. Новые власти Афганистана назвали товары, которыми готовы оплатить поставки российских нефтепродуктов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

В интервью агентству министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи рассказал, что у Кабула имеются в изобилии различные полезные ископаемые, а также изюм и лекарственные травы. Власти страны готовы обменять их по бартеру на российское топливо.

«Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины», — приводит агентство слова Азизи.

О том, какие полезные ископаемые готов предложить Кабул, не уточняется, но известно, что недра страны богаты рудами многих востребованных на мировом рынке металлов.

Ранее сообщалось, что до конца года Афганистан надеется получить у России 1 млн тонн бензина и 1 млн тонн дизельного топлива.

11:21, 19 августа, 2022
Евгений Кандаков
112
0
#Россия\n#нефть\n#продукты\n#недра\n#Афганистан