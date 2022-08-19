Афганистан пообещал расплатиться за топливо из России ценностями из своих недр

Кабул. Афганистан. Новые власти Афганистана назвали товары, которыми готовы оплатить поставки российских нефтепродуктов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

В интервью агентству министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи рассказал, что у Кабула имеются в изобилии различные полезные ископаемые, а также изюм и лекарственные травы. Власти страны готовы обменять их по бартеру на российское топливо.

«Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины», — приводит агентство слова Азизи.

О том, какие полезные ископаемые готов предложить Кабул, не уточняется, но известно, что недра страны богаты рудами многих востребованных на мировом рынке металлов.

Ранее сообщалось, что до конца года Афганистан надеется получить у России 1 млн тонн бензина и 1 млн тонн дизельного топлива.