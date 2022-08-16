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В Великобритании оценили потери урожая овощей и фруктов из-за нехватки рабочих

16:49, 16 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Великобритании оценили потери урожая овощей и фруктов из-за нехватки рабочих
16:49, 16 августа, 2022
Евгений Кандаков
39
0
#Великобритания\n#урожай\n#продовольствие\n#еда\n#ущерб\n#рабочие\n#мигранты\n#овощи\n#фрукты
Фото: pxhere.com
39
0

Сгнить может продукция стоимостью в 73 млн долларов.

Лондон. Великобритания. Урожай овощей и фруктов гибнет на корню в Великобритании. Причина — недостаток сезонных сборщиков, пишет ИА REGNUM со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщили в Национальном союзе фермеров, ущерб за первую половину 2022 года может составить 60 млн фунтов стерлингов или 73 млн долларов США.

Как заявил вице-президент Национального союза фермеров Том Брэдшоу, потери особенно обидны на фоне резкого подорожания продовольствия в стране.

Напомним, с недостатком сезонных рабочих столкнулись также финские растениеводы. Из-за отсутствия прежнего количества сборщиков с Украины на грядках может погибнуть до 15% урожая клубники.

16:49, 16 августа, 2022
Евгений Кандаков
39
0
#Великобритания\n#урожай\n#продовольствие\n#еда\n#ущерб\n#рабочие\n#мигранты\n#овощи\n#фрукты