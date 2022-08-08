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2 млн тонн клубники могут не собрать в Финляндии из-за спецоперации

10:07, 08 августа, 2022
Евгений Кандаков
2 млн тонн клубники могут не собрать в Финляндии из-за спецоперации
10:07, 08 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Финляндия\n#Украина\n#украинцы\n#рабочие\n#мигранты\n#сельское хозяйство\n#урожай\n#клубника
Фото: pxhere.com
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Ранее уборкой ягод занимались сезонные рабочие с Украины.

Хельсинки. Финляндия. Финские фермеры жалуются на недостаток гастарбайтеров с Украины. Из-за отказа многих сезонных работников ехать на сбор урожая на грядках могут остаться гнить примерно 2 млн тонн клубники, пишет Лента.ру со ссылкой на портал YLE.

Это примерно 15% от валового сбора ягоды. Причиной называют спецоперацию российской армии на Украине. Многие трудовые мигранты не могут выехать в Финляндию из-за военных действий.

Замену рабочим рукам с Украины надеются найти в Таиланде. Но пока количество прибывающих оттуда гастарбайтеров недостаточно.

Те же проблемы возникли в Латвии. Местные предприниматели теряют урожай из-за отсутствия украинских сборщиков. В связи с этим они планируют потребовать от властей облегчить условия для въезда мигрантов на территорию страны.

10:07, 08 августа, 2022
Евгений Кандаков
213
0
#Финляндия\n#Украина\n#украинцы\n#рабочие\n#мигранты\n#сельское хозяйство\n#урожай\n#клубника