2 млн тонн клубники могут не собрать в Финляндии из-за спецоперации

Хельсинки. Финляндия. Финские фермеры жалуются на недостаток гастарбайтеров с Украины. Из-за отказа многих сезонных работников ехать на сбор урожая на грядках могут остаться гнить примерно 2 млн тонн клубники, пишет Лента.ру со ссылкой на портал YLE.

Это примерно 15% от валового сбора ягоды. Причиной называют спецоперацию российской армии на Украине. Многие трудовые мигранты не могут выехать в Финляндию из-за военных действий.

Замену рабочим рукам с Украины надеются найти в Таиланде. Но пока количество прибывающих оттуда гастарбайтеров недостаточно.

Те же проблемы возникли в Латвии. Местные предприниматели теряют урожай из-за отсутствия украинских сборщиков. В связи с этим они планируют потребовать от властей облегчить условия для въезда мигрантов на территорию страны.