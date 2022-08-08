Европейские покупатели потребовали от Британии очистить поставляемый газ от вредных примесей

Лондон. Великобритания. В природном газе, который продает Великобритания европейским потребителям, нашли множество вредных составляющих. Компании Евросоюза, покупающие голубое топливо в Соединенном Королевстве, потребовали очистить продукт, пишет Газета.ру со ссылкой на Financial Times.

В настоящее время Британия наращивает поставки в связи с опасениями по поводу возможного запрета на экспорт из России. Для этого сжиженный природный газ (СПГ) из США и Катара возвращают в исходное состояние и по подводным трубопроводам перекачивают в Бельгию и Нидерланды. При этом англичане рассчитывают зимой получить часть отправленных на континент объемов, поскольку держать достаточный запас у себя не позволяют размеры хранилищ.

Однако на фоне газового ажиотажа последних месяцев компании ЕС не сразу обратили внимание на качество поступающего ресурса. Недавно в нем обнаружили беспрецедентное количество примесей, в том числе представляющих опасность для технических процессов и здоровья людей. Это, в частности, токсичные, радиоактивные и пирофорные вещества.

Из-за грязного сырья трубопровод между Британией и Бельгией дважды приходилось останавливать для ремонта. Если проблему будут игнорировать и дальше, эксперты не исключают остановку поставок из-за соображений безопасности.