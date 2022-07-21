Tesla выбросила на рынок биткоины на 1 млрд долларов

Остин. США. Американская компания Tesla отказалась от инвестиций в криптовалюту и продала 75% приобретенных ранее биткоинов на общую сумму около 1 млрд долларов США (54,85 млрд рублей). Об этом пишет Лента.ру.

О распродаже биткоинов Tesla стало известно из отчета производителя электромобилей. Вложение признали убыточным и негативно отразившимся на результатах работы за истекший квартал.

Отмечается, что популярную криптовалюту скупали по 28 тыс. долларов за единицу, а распродать пришлось со скидкой в 5 тыс. В то же время владелец компании Илон Маск призвал не считать тактическое бизнес-решение «приговором биткоину».

Также согласно документу выручка Tesla упала с 18,76 млрд долларов в предыдущем квартале до 16,93 млрд в отчетном.

Известно, что в марте 2021 года Tesla приобрела биткоинов на 1,5 млрд долларов и даже принимала их в уплату за электромобили. Однако через 2 месяца компания отказалась от такой практики. Илон Маск объяснил это негативным воздействием майнинга криптовалюты на окружающую среду.