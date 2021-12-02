Дело по иску бывших акционеров ЮКОСа против России закрыли в США

Ранее аналогичное решение по этому вопросу вынес Верховный суд Нидерландов.



Вашингтон. США. Бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОС проиграли процесс против России в США. Апелляционный суд американского округа Колумбия прекратил дело, пишет «Интерфакс».

Держатели акций ликвидированной в 2007 году компании добивались взыскания с России 50 миллиардов долларов. Однако суд отклонил иск по ходатайству ответчика.

В начале ноября 2021 года подобное дело рассматривалось также в Нидерландах. В итоге Верховный суд страны отменил вынесенное в 2014 году третейским судом в Гааге положительное решение в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Нефтедобывающая компания ЮКОС была учреждена в России в 1993 году. В 2007 году после наложения крупных штрафов за неуплату налогов предприятие подверглось банкротству.

Процессы против России со стороны бывших акционеров ЮКОСа возбуждались также во Франции, Германии, Бельгии и Индии. Сейчас все исполнительные производства по ним прекращены либо приостановлены.