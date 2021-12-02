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Дело по иску бывших акционеров ЮКОСа против России закрыли в США

10:28, 02 декабря, 2021
Евгений Кандаков
Дело по иску бывших акционеров ЮКОСа против России закрыли в США
10:28, 02 декабря, 2021
Евгений Кандаков
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#США\n#суд\n#финансы и деньги\n#Россия\n#нефть\n#Юкос
Фото: twitter.com/RT_russia
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Ранее аналогичное решение по этому вопросу вынес Верховный суд Нидерландов.

Вашингтон. США. Бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОС проиграли процесс против России в США. Апелляционный суд американского округа Колумбия прекратил дело, пишет «Интерфакс».

Держатели акций ликвидированной в 2007 году компании добивались взыскания с России 50 миллиардов долларов. Однако суд отклонил иск по ходатайству ответчика.

В начале ноября 2021 года подобное дело рассматривалось также в Нидерландах. В итоге Верховный суд страны отменил вынесенное в 2014 году третейским судом в Гааге положительное решение в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Нефтедобывающая компания ЮКОС была учреждена в России в 1993 году. В 2007 году после наложения крупных штрафов за неуплату налогов предприятие подверглось банкротству.

Процессы против России со стороны бывших акционеров ЮКОСа возбуждались также во Франции, Германии, Бельгии и Индии. Сейчас все исполнительные производства по ним прекращены либо приостановлены.

10:28, 02 декабря, 2021
Евгений Кандаков
180
0
#США\n#суд\n#финансы и деньги\n#Россия\n#нефть\n#Юкос
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