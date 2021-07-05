«Турецкий поток» пришел в Венгрию

Он является альтернативой заблокированному ранее Болгарией «Южному потоку».



Будапешт. Газопровод «Балканский поток» подвели через Сербию к границе Венгрии. 4 июля сварщики соединили трубы на границе двух стран, пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

«Балканский поток» является проходящим через Болгарию и Сербию продолжением «Турецкого потока», построенного ранее. По случаю продления трубопровода до Венгрии состоялась торжественная церемония, на которой гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что теперь мощности второй нитки «Турецкого потока» (15,75 млрд кубометров в год) могут быть использованы для снабжения центральноевропейских стран.

Руководитель венгерского оператора газотранспортных систем FGSZ Ференц Саболч назвал соединение «золотым» и пообещал, что вскоре его компания приступит к подаче газа потребителям.

Напомним, в декабре 2014 года «Газпром» вынужден был отказаться от продолжения строительства газопровода по дну Черного моря «Южный поток» из-за отказа Болгарии под давлением США от участия в проекте. Альтернативой этому проекту стал «Турецкий поток», построенный с согласия Анкары. Ответвление данного трубопровода в Болгарию и Сербию назвали «Балканским потоком». Российский газ пришел по нему в Сербию в начале 2021 года. Теперь он начнет поступать в Венгрию, а в перспективе – в соседние страны.