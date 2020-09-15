ИТ-компания «Oracle» подтвердила покупку Tik Tok

Ранее владелец сервиса «ByteDance» отказал в сделке корпорации «Microsoft».

США. ИТ-компания «Oracle» купит американский сегмент TikTok. Об этом пишет Российская Газета.

Компания станет доверенным поставщиком технологий для китайской корпорации в США, возьмет на себя управление данными пользователей сервиса. Решение по сделке должно быть принято до 20 сентября.

По словам американского министра финансов Стивена Мнучина, в случае с TikTok на первом месте для страны встанут вопросы национальной безопасности, технология не должна приводить к искажению данных.

Напомним, ранее компания «ByteDance» отказалась продавать сервис для просмотра коротких видео корпорации «Microsoft».

Ранее «Сусанин» писал, что Ютуб запустит аналог Тик-Тока.