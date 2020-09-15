Шесть погибших в ДТП в Удмуртии, введение почасового МРОТ в России и аналог Tik-Tok на YouTube: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро вторника, 15 сентября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Смертельное ДТП в Удмуртии:



Шесть человек погибли в результате ДТП в Алнашском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.



Авария произошла 14 сентября около 21:37. «КамАЗ» с полуприцепом столкнулся с «ВАЗ-2112» и «Хендай». В результате ДТП смертельные травмы получили водитель и 5 пассажиров автомобиля «ВАЗ-2112».

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

День Оружейника в Удмуртии:



День Оружейника отметят в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.



С 15 сентября по 4 октября в музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени Михаила Калашникова будет работать конкурс-выставка высокохудожественного оформления оружия «Золотой штихель-2020».

15 сентября в сквере Победы в Ижевске откроется выставка архивных документов «Ижевск-город оружейников». Экспозицию можно будет посмотреть до 28 сентября.

19 сентября пройдет Открытый городской конкурс по стрельбе из пневматики и состоится открытие монумента «Слава ВДВ». В этот же день в 10:00 все желающие смогут присоединиться к торжественному возложению цветов к бюстам Михаила Калашникова, Дмитрия Устинова и к памятнику Ижевским оружейникам.



Почасовой МРОТ в России:



В России планируют обсудить введение минимальной зарплаты в час. Об этом пишет RT со ссылкой на «Известия».

Предложение почасового МРОТ внесут в текст проекта Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы.

Минимальный размер часовой ставки может применяться для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда.

Аналог Tik-Tok на YouTube:



YouTube запускает площадку для коротких видео YouTube Shorts. Об этом сообщается в официальном блоге видеохостинга.



«Это новый способ создания коротких видеороликов для авторов и художников, которые хотят снимать короткие запоминающиеся видеоролики, используя только свой мобильный телефон», — отметили в сообщении.



Пользователи смогут загружать ролики длиной до 15 секунд. Бета-версия появится сначала в Индии, а после и в других странах.