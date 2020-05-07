Грузия готовится принимать туристов с 1 июля

Своих отдыхающих начнут обслуживать на 2 недели раньше.



Тбилиси. Грузия. Принимать зарубежных туристов в Грузии рассчитывают начать с 1 июля. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает RT

Местных отдыхающих начнут обслуживать на полмесяца раньше, с 15 июня. А уже к 1 июля Грузия будет готова к приему иностранцев, уточнил глава правительства.

Кстати, на 7 мая в стране было отмечено более 600 случаев заболевания COVID-19. МВФ планирует выделить Грузии на борьбу с коронавирусом 200 млн долларов США.