Глава Крыма почти не надеется на открытие курортного сезона в 2020 году

Ранее Сергей Аксенов призвал россиян не планировать поездки на полуостров в ближайшее время.



Симферополь. Республика Крым. Открытие курортного сезона в текущем году вызывает большое сомнение. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом, сообщает «Интерфакс».

Губернатор призвал не рассчитывать на снятие всех ограничений. По его мнению, это будет возможно только после создания вакцины от COVID-19.

Снизить убытки бизнесменам от потери сезона поможет региональная программа поддержки внутреннего туризма. По ней в санаториях за счет бюджета отдохнут порядка полумиллиона крымчан. Но и она будет задействована лишь при благоприятной эпидемиологической обстановке, уточнил Аксенов.

Губернатор добавил, что власти готовят дополнительные меры помощи туристической отрасли и общепиту, как наиболее пострадавшим сферам экономики.

По данным оперштаба по борьбе с эпидемией, коронавирусом заразились 168 жителей Крыма, один пациент умер. В конце апреля Сергей Аксенов через соцсети призвал россиян воздержаться от поездок на полуостров до окончания эпидемии.