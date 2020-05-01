Сделка ОПЕК+ об ограничении добычи нефти вступила в силу

С 1 мая объемы добычи будут снижаться.

Вена. Австрия. Вступила в силу сделка ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Об этом сообщают «Известия».

Согласно документу, с 1 мая объемы добычи в сутки должны снизиться на 9,7 млн баррелей в мае и июне. К такому соглашению страны ОПЕК, а также Россия, Азербайджан и Казахстан пришли 12 апреля.

С июля до конца года сокращение должно составить 7,7 млн баррелей в сутки. С 2021 года до мая 2022 года добычу уменьшат до 5,8 млн баррелей.

Самые большие обязательства по сделке взяли на себя Россия, США и Саудовская Аравия.

Ранее из-за позиции Мексики, отказавшейся снижать добычу более чем на 100 тыс. баррелей в сутки, едва не сорвалось совещание членов ОПЕК.