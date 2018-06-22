Страны ОПЕК+ решили поднять добычу нефти

Увеличение может составить 1 млн баррелей в сутки.

Вена. Австрия. Представители стран ОПЕК+ согласились повысить поставки нефти на мировой рынок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на агентства Bloomberg и Reuters.

Встреча министров нефтяной отрасли стран ОПЕК+ проходит 22-23 июня в Вене. В данном картеле состоят ведущие нефтедобывающие государства мира, такие, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Нигерия, Иран, всего 14. Россия не является членом ОПЕК, но активно участвует в его работе, особенно в последние годы. Поэтому организацию начали называть ОПЕК+, имея в виду также нашу страну.

Увеличение добычи должно составить 1 млн баррелей в сутки. Данный объем будет распределен между всеми государствами, состоящими в картеле, или вступившими в сделку с ним, как Россия.

Однако вряд ли соглашение начнет выполняться сразу и полностью. По расчетам Bloomberg, Мексика и Венесуэла, а также некоторые другие страны на данный момент не в состоянии резко поднять добычу. Поэтому, скорее всего, рост поставок составит примерно 600 тысяч баррелей в сутки.