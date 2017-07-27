Самым богатым человеком в мире стал создатель сайта Amazon Джефф Безос

Благодаря росту стоимости акций своей компании, он обошел в рейтинге Bloomberg Билла Гейтса.

Нью-Йорк. США. Назван новый самый богатый человек в мире. Им стал основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Состояние Безоса за счет роста цен на акции его компании в ходе торгов в четверг, 27 июля, увеличилось более чем на 1 млрд долларов. Общий размер капитала владельца 17% акций компании Amazon превысил 90 млрд долларов.

При этом Джефф Безос обогнал в рейтинге миллиардеров Bloomberg Билла Гейтса, занимавшего там первую строчку с 2013 года.

Добавим, с начала года капитализация Amazon выросла более чем на 40%, до 503,2 млрд долларов.