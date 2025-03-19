Ижевск. Удмуртия. Национальный проект «Эктоника» и театр песни «Веселинка» представили новый клип — «Мый». Это ремикс на удмуртском языке популярной в сети песни «Сидим с бобром за столом».

Авторами оригинального произведения являются: автор слов Вячеслав Скрипка из Ростовской области и автор музыки Андрей Попов из Ставропольского края. Впервые песня прозвучала 22 июня 2024 года на шоу «Прослушка» продюсера Юрия Бардаша. С тех пор динамичный трек завирусился в сети и даже стал исполняем со сцены профессиональными артистами. Например, Еленой Ваенгой.

И вот юные участницы из Удмуртии перепели его на удмуртском языке. В феврале они же перепели на удмуртском «Сигма боя».

12+